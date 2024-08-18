Молдавская оппозиция назвала аэропорт Кишинева концлагерем в миниатюре

Оппозиционный блок «Победа» собирается судиться с молдавскими правоохранителями, которые в субботу, 17 августа, подвергли жесткому задержанию с пристрастием и досмотрами своих представителей в аэропорту Кишинева, сообщает пресс-служба молдавской оппозиционной политсилы в своем аккаунте в соцсетях.

Минувшим днем депутат парламента Молдавии Ирина Лозован вместе с коллегами по оппозиционному блоку после съезда «Победы» в Москве по возвращению в Молдавию были задержаны полицией по политическим мотивам.

«Наши коллеги возвращались домой со съезда блока в Москве. Участие в нем, судя по всему, стало причиной такого пристального внимания со стороны „стражей порядка“. То, что они действуют по указке сверху, очевидно всем. По каждому случаю незаконного задержания блок „Победа“ направит жалобы в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба блока.

Там посетовали, что за последний год аэропорт в Кишиневе превратился, по сути, в своеобразный «концлагерь в миниатюре». Как подчеркнули оппозиционеры, людей здесь буквально запирают, не пускают на воздух и морят голодом.

«Это позорное явление для режима партии „Действие и солидарность“, который таким образом преследует собственных граждан, нарушая основные конституционные права», — заключили в «Победе».

Ранее мы сообщали, что в Москву с официальным визитом прибыли кандидат в президенты Молдавии и башкан Гагаузии.