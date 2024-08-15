В Москву с официальным визитом прибыли кандидат в президенты Молдавии и башкан Гагаузии

Вечером четверга, 15 августа, в Москву прибыли кандидат в молдавские президенты Василий Боля и глава (башкан) Гагаузии Евгения Гуцул с официальным визитом. Об этом пишет ТАСС .

Стало известно, что политики примут участие в открытии Культурно-образовательного центра Молдавии в столице, а также Гуцул и глава оппозиционного блока Илан Шор примут участие в съезде движения «Победа», где обсудят ситуацию в Молдавии сейчас.

По словам Гуцул, ранее молдавские власти приняли решение через суд отменить выплаты жителям Гагаузии (они проходят через российский Промсвязьбанк). Формально это может быть попыткой закрыть ту социальную программу, которая так неудобна властям.

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