Молдавский оппозиционер Шор может перебраться в Россию

Председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в разговоре с корреспондентом РИА Новости заявил , что рассмотрит вопрос о переезде в Россию.

«Как вы знаете, здесь живут мои дети, жена», — отметил Шор.

Политик женат на российской певице Жасмин. У супругов двое детей — 12-летняя Маргарита и 7-летний Мирон.

В июне 2017 года Шор был приговорен в Молдавии к 7,5 годам лишения свободы за банковские махинации. Политик уехал в Израиль, что не помешало ему в 2021 году стать депутатом парламента.

Ранее Шор заявил, что для Молдавии было бы выгоднее вступить в ЕАЭС, куда входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, чем в Евросоюз.