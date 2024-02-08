Оппозиционный политик Шор объяснил, почему вступление Молдавии в ЕАЭС выгоднее, чем в ЕС

Молдавский бизнесмен и политик Илан Шор в интервью RT объяснил, почему Молдавии предпочтительнее вступить в ЕАЭС, а не Евросоюз.

Как отметил оппозиционный политик, в Молдове многое изменилось в худшую сторону за последние три года. Европейская идея никак не смогла продвинуть страну вперед, что говорит о многом. Шор отметил, что Молдова приблизилась к миграционному кризису, а цены на энергоресурсы стали сумасшедшими. Все это на фоне нехватки кадров, рабочих мест и снижения зарплат.

«...практически втягивание нас в войну... (При вступлении в ЕАЭС. — RT) мы рассчитываем на тот экономический рост, который Молдова может и должна обрести за счет и цен на энергоресурсы, и рынков, и тех добрых отношений, которые сложились у наших стран за многие-многие годы», — объяснил депутат.

По мнению Шора, вступление Молдавии в ЕАЭС — единственное спасение от внутренних и внешних проблем. Россия может в этом помочь, которая осталась единственным другом для Молдовы.

«Именно такая дружба и такие отношения могут дать дешевые ресурсы. Мы не сможем сделать из пенсии в €100 пенсию в €500, но мы сможем сделать €130, но энергоресурс будет стоить €10, и тогда человеку останется на покушать, на купить себе что-то, на прожить, в конце концов», - отметил Шор.

Напомним, что в ЕАЭС состоят такие страны как Армения, Беларуссия, Киргизия, Казахстан, РФ. Молдавия могла бы стать шестой республикой в этом перечне, но вместе с Украиной она стремится в ЕС. В союзе уже начали переговоры по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может лишиться одной страны.