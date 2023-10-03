Молдавского посла вызвали в МИД РФ из-за преследования СМИ в республике
Фото: [©Виталий Белоусов/РИА Новости]
В Молдавии, как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ, обращают особо пристальное внимание на русскоязычные СМИ, а точнее – их преследуют по политическим мотивам.
3 октября стало известно, что в связи со сложившейся ситуацией посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в российский МИД, где заявили решительный протест в связи с текущей ситуацией.
При этом, в министерстве отметили, что Россия закроет въезд тем гражданам, которые ответственны за ограничение прав российских журналистов в республике.