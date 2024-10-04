Глава Министерства иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила в социальных сетях, что решение Великобритании передать под суверенитет Маврикия архипелаг Чагос в Индийском океане является «положительным шагом».

Она подтвердила намерение продолжать борьбу за возвращение к Аргентине другого британского архипелага — Фолклендских островов, которые в стране именуют Мальвинскими.

«Наши действия будут направлены на восстановление суверенитета над Мальвинскими островами, опираясь на конкретные шаги, а не на пустые слова. Эти земли всегда принадлежали Аргентине и будут принадлежать ей впредь», — написала она.

В ответ на это Элисон Блейк, губернатор Фолклендских островов, отметила, что Лондон остается крепко приверженным защите своего суверенитета над островами.

Она заверила местных жителей, что власти Великобритании настойчиво защищают право населения Фолклендских островов на самоопределение.

Ранее сообщалось, что Украина не войдет в состав ЕС до решения вопроса Волынской резни.