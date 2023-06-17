Выступление президента в рамках ПМЭФ стало главным событием этих дней. Интерес к словам Путина проявили многие страны, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Люди услышали об историческом украинском антисемитизме и не только.

Как отмечает член экспертного клуба «Дигория» и Общественной палаты Ленинского городского округа Кирилл Котов, тезисы Владимира Путина, подкрепленные экономическими показателями и статистическими данными, стали четким сигналом для всего незападного мира, который постепенно включается в борьбу с гегемонией США.

«Глава государства показал, что страна эффективно справляется с санкционным давлением и может отстраивать собственную экономическую систему, независимую от западного влияния. Монополия Белого дома на принятие глобальных решений уходит в прошлое», — сказал Котов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам политолога, президент запустил тренд на многополярность и отстраивание новой системы мирового порядка, которая основана на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве.

«Эта тенденция находит активный отклик и поддержку со стороны дружественных стран. Причем запущенные процессы активно бьют по торговой монополии доллара и евро. Многие страны уже перешли на взаимные расчеты в собственных валютах или валютах незападных игроков», — замечает наш собеседник.

Каждый месяц растет количество таких активностей, которые приводят к ослаблению доллара и его значимости в международной торговле, продолжает Котов.

«В итоге такая тенденция приведет и к уменьшению политического влияния США на третьи страны», — резюмировал эксперт.

Ранее мы подвели итоги ПМЭФ с экономистом.