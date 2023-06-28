«Украина нужна Западу только как разменная монета»: в Сети считают, что команда Зеленского не осознает реальность
Россияне посоветовали министру обороны Украины смириться с положением страны в глазах НАТО
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Глава минобороны Украины Алексей Резников уверен, что стране не будет предложено членство в НАТО в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.
Однако Резников подчеркнул, что якобы Украина — единственная страна в мире с опытом «сдерживания русских», применяющая для этого оружие альянса. По мнению министра, этого достаточно для включения Украины в НАТО.
«По-моему, украинские политики уже должны смириться с тем, что членом НАТО страна вряд ли станет»; «Украина нужна Западу только как разменная монета»; «Кого и где они «сдерживают»? Тем более натовским оружием»; «Как же они огорчатся, когда осознают свое реальное положение в глазах НАТО», — прокомментировали заявления украинского министра россияне.
Ранее в Сети посоветовали Зеленскому подумать о судьбе Украины, а не о вступлении в НАТО.