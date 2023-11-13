Моравецкий сообщил о своей отставке с поста премьера Польши

После окончания парламентских выборов в Польше, премьер-министр Моравецкий объявил о своей отставке на первом заседании нового состава сейма.

Об этом пишет РИА Новости. Согласно парламентским обычаям страны, премьер-министр подает в отставку в случае изменения политической обстановки после выборов.

Отставка станет началом переговоров по формированию нового правительства в Польше. Президент страны Дуда в ближайшее время даст соответствующее поручение Моравецкому.

Выборы в Польше прошли в атмосфере повышенного политического напряжения, и результаты сыграют ключевую роль в определении будущей политической карты страны.