Морской дрон ВС РФ потопил в устье Дуная украинский корабль «Симферополь»

Российский морской дрон потопил украинский корабль «Симферополь» в устье Дуная. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в телеграм-канале.

Отмечается, что атака была осуществлена быстроходным безэкипажным катером, в результате чего судно затонуло.

Корабль «Симферополь» был спущен на воду в апреле 2019 года и представлял собой модернизированный корпус рыболовецкого траулера проекта 502ЭМ. На его борту была установлена станция радиотехнической разведки «Мельхиор».

В июле 2023 года корабль дополнительно ВС Украины вооружили шестиствольным скорострельным оружием АК-306. Испытания судна проводились в течение двух лет, а первый выход в море состоялся в январе 2020 года.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 102 беспилотника над российскими регионами.