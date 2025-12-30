«Мощь, сравнимая с ядерным ударом»: миру впервые показали легендарный «Орешник»

Подразделение, оснащенное этим современным вооружением, официально заступило на боевое дежурство на территории Белоруссии.

Во время церемонии развертывания военные подняли флаг Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России и заняли отведенные стратегические позиции.

Как сообщили в военном ведомстве, личный состав прошел специальную переподготовку на современных учебных средствах. Для несения службы созданы все необходимые условия, а военнослужащие приступили к освоению новых районов патрулирования.

Ракетный комплекс средней дальности «Орешник» был испытан в боевых условиях еще 21 ноября 2024 года, когда им был поражен крупный объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

Военные эксперты отмечают, что при групповом применении удар этого комплекса по мощности сопоставим с использованием тактического ядерного оружия, однако формально он не классифицируется как оружие массового уничтожения.

Инициатива по размещению новейших российских вооружений, включая «Орешник», в Белоруссии исходила от президента республики Александра Лукашенко, который обратился с такой просьбой к российскому лидеру Владимиру Путину в декабре 2024 года.

В августе 2025 года президент России сообщил, что производство комплекса вышло на серийный уровень и первые образцы уже поступили в войска.

Выступая на международной конференции, Лукашенко подчеркнул, что размещение «Орешника» не носит агрессивного характера, и от этих планов можно отказаться, если европейские страны готовы на аналогичные шаги по разрядке вооружения.

Ранее сообщалось, что в Белоруссию прибыла очередная партия российских истребителей Су-30СМ2.