Белорусские ВВС усиливают истребительную группировку: из России прибыла новая партия Су-30СМ2

Воздушные силы Белоруссии получили новую партию современных российских истребителей Су-30СМ2. Техника уже находится на аэродроме и вскоре встанет на боевое дежурство. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Белорусские военные летчики продолжают пересаживаться на новейшую технику. На один из аэродромов республики прибыла очередная партия многофункциональных истребителей Су-30СМ2 из России. Как отметили в Министерстве обороны Белоруссии, поставка современной авиатехники стала уже системной практикой.

По словам командования, самолеты в ближайшее время пройдут необходимый цикл технического изучения. Уже через две недели новые Су-30СМ2 планируется задействовать для охраны воздушного пространства. В военном ведомстве подчеркнули, что эта поставка — не последняя, программа перевооружения продолжается.

