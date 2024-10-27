Мощный взрыв прогремел в Одессе

В субботу, 26 октября, в Одессе прогремел мощный взрыв, после чего возник пожар. О ЧП в своем телеграм-канале сообщает издание «Страна».

Очевидцы опубликовали в местных соцсетях видео, на которых слышны звуки взрывов.

В субботу, 19 октября, мощный ракетный удар был зафиксирован в районе вокзала в Кривом Роге.

Ракетный удар пришелся по охраняемой украинскими военными закрытой территории, на которой мог находиться склад с боеприпасами.

В тот же день ракетный удар бы нанесен по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что на одесском рынке произошел бунт из-за насильственной мобилизации.