Мосгорсуд арестовал деньги на счетах супруги экс-мэра Сочи Копайгородского

Суд в Москве арестовал все средства на счетах, которые принадлежат жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба общей юрисдикции российской столицы.

На прошлой неделе Мещанский суд Москвы наложил арест на движимое и недвижимое имущество родственников экс-чиновника. Таким образом, распоряжаться арестованными средствами и имуществом нельзя.

25 сентября московский суд отправил под арест Копайгородского. Он обвиняется по части 4 стати 160 УК РФ (присвоение или растрата). Как сообщила защита экс-мэра Сочи, его обвиняют в хищении земельных участков на сумму 3,7 млн руб. По данным СМИ, дело связано с продажей мест на кладбище Сочи. Копайгородский свою вину не признает.

По данным портала livekuban.ru, у Копайгородского даже арестовали бюсты императора и императрицы Российской Империи.

Ранее сообщалось, что бизнес-коуча Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста.