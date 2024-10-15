Москалькова обратилась к Киеву с просьбой найти пропавших жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой найти людей, пропавших после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам Москальковой, она получила большое количество обращений от курян по поводу поиска их близких, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

В данный момент она активно занимается решением этого вопроса.

Москалькова попросила украинского омбудсмена оказать содействие в поисках, а также посетить этих людей и проверить, в каких условиях они находятся.

Ранее сообщалось о том, что Москалькова сообщила о 398 мирных жителях, ставших жертвами атак ВСУ.