Украина должна вернуть всех жителей Курской области без каких-либо условий. Об этом в интервью РИА Новости заявила уполномоченный при по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что Киев начал выдвигать требования к России относительно возвращения насильно вывезенных с территории страны россиян. По ее словам, Украина готова возвратить мирных граждан на Родину при условии обмена на украинских военнослужащих.

«Стали ставиться условия, и эти люди стали рассматриваться как часть обменного процесса, что, конечно, совершенно незаконно, несправедливо и безнравственно», — сказала Москалькова.

Она отметила, что сначала Киев, исходя из норм и принципов международного права, возвращал Москве жителей Курской области без каких-либо условий. Кроме того, отметила Москалькова, вновь коснуться темы возвращения граждан РФ позволили переговоры между российской и украинской сторонами в Стамбуле.

Несмотря на это, добавила Москалькова, с того момента домой смогли вернуться лишь двое человек из 32 граждан России. При этом Киеву уже направлены официальные ноты протеста с требованием освободить и вернуть остальных мирных жителей.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.