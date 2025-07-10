Зеленский назвал условие для встречи с Путиным для переговоров

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможности обсуждения встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом бывший комик высказался в беседе с каналом «Новини.LIVE».

Украинский лидер отметил, что оптимальный формат переговоров должен включать не только Россию и Украину, но и США. При этом несколько стран уже предложили свои площадки для возможного диалога — среди них Ватикан, Австрия, Швейцария и Турция. Сам Зеленский не исключает встречи с Путиным, но при одном условии.

«Мы должны завершить то, о чем стороны договорились на второй встрече. Закончить с теми обменами, о которых договорились в Стамбуле. Я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать действенный вариант о подготовке встречи лидеров», — объяснил Зеленский.

Обозреватели отмечают, что заявление Зеленского указывает на возможное смягчение позиции Киева по вопросу переговоров.

Напомним, что Стамбульские соглашения предусматривали поэтапный процесс: сначала обмен пленными, затем обсуждение других спорных вопросов. Сейчас стороны вновь возвращаются к этой схеме.

Ранее в США прокомментировали вероятность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.