Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Папе Римскому Льву XIV с просьбой оказать содействие в возвращении российских граждан, находящихся на Украине, на Родину, передает ТАСС.

По ее информации, в Сумах сейчас остается около 30 россиян, ожидающих возможности вернуться в Россию.

«Мы только что разговаривали с Международным комитетом Красного Креста, чтобы они были обеспечены всей необходимой гуманитарной помощью, чтобы они получали питание, была соответствующая одежда, медикаменты. И Международный комитет Красного Креста их посещает», — отметила Москалькова.

Москалькова подчеркнула, что переговоры о возвращении граждан РФ продолжаются, и добавила, что письмо с официальной просьбой было направлено главе католической церкви, поскольку нахождение россиян за границей без их согласия «противоречит всем нормам и этическим принципам».

Кроме обращения к Папе Римскому, Москалькова также отправила письма Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу. Представители этих международных организаций ранее обещали обратиться к украинским властям и провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским по этому вопросу.

Граждане России оказались на территории Украины в результате незаконного пересечения границы РФ украинской армией в августе 2024 года. Тогда ВСУ вторглись в несколько населенных пунктов Курской области, включая город Суджу. Известно, что боевики издевались над мирными гражданами, а некоторых из них — похитили и вывезли в Сумскую область..

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предупредила семьи бойцов специальной военной операции (СВО) о вирусной рассылке от фальшивого аккаунта под названием «Комитет Красного Креста».