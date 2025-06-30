Москалькова предупредила о вирусной рассылке семьям военнослужащих

Злоумышленники начали рассылать сообщения от фальшивого аккаунта под названием «Комитет Красного Креста», к которому прикреплены вредоносные файлы. Об этом семей военнослужащих — участников специальной военной операции (СВО), предупредила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Так, аферисты отправляют гражданам некий файл с расширением .apk, который может быть подписан как «Поиск СВОих» или «Комитет Красного Креста» с предложением подать заявку на поиск российских военнослужащих, не выходящих на связь в зоне проведения спецоперации на Украине.

Москалькова подчеркнула, что открывать подобные файлы ни в коем случае нельзя, поскольку расширение .apk является форматом, позволяющим запускать сторонние программы на мобильных устройствах, которые могут похищать данные и средства, а также взламывать аккаунты.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила пересмотреть «несоразмерные» выплаты ветеранам.