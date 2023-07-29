Москалькова после атаки ВСУ на Таганрог обратилась к верховному комиссару ООН

«В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований», - цитирует обмудсмена ТАСС.