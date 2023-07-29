Москалькова после атаки ВСУ на Таганрог обратилась к верховному комиссару ООН
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Уполномоченный по правам человека в РФ обвинила Украину в нарушении гуманитарного права. Татьяна Москалькова потребовала от ООН придать огласке попытку бомбардировки ВСУ Таганрога в Ростовской области.
Со слов российского омбудсмена, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и остальные компетентные международные структуры просто обязаны дать должную оценку указанному инциденту. Москалькова подчеркнула, участившиеся последнее время атаки Украины на инфраструктуру РФ свидетельствуют о абсолютно террористическом характере правящего режима в Киеве.
«В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований», - цитирует обмудсмена ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил работу российского ПВО в ходе атаки украинских ракет на Ростовскую область.