Москалькова возмутилась реакцией тех, кто обрадовался теракту в «Крокусе»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова возмутилась реакцией людей, которые выразили радость в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле». 25 марта она почтила память погибших и возложила цветы к мемориалу в Красногорске.

Москалькова заявила, что мировая общественность должна сплотиться после этой трагедии. Она призвала найти всех виновных в организации теракта. Ее слова приводит ТАСС.

«Я не знаю, правда ли это, но если это так, то нет слов для возмущения. Вы представляете, до какой степени нужно расчеловечиться, чтобы радоваться горю, гибели ни в чем не повинных людей», — сказала Уполномоченный по правам человека в РФ.

Вечером 22 марта вооруженная группа лиц ворвалась в «Крокус Сити Холл» и начала безжалостно расстреливать людей из автомата. В соцсетях распространились кадры чудовищной трагедии, на которых видно, как неизвестные без разбора стреляют по безоружным людям.

Вскоре преступники проникли в концертный зал, где планировалось выступление рок-группы «Пикник». Там они продолжили стрелять по посетителям. После этого в помещении возник пожар, из-за масштабов которого обрушилась крыша. Под завалами продолжают находить фрагменты тел.

В соцсетях начали распространяться видео, на которых некоторые люди смеются над трагедией. Кроме того, такие видео начали публиковать подростки.

Ранее мы сообщали, что в России могут ужесточить контроль над мигрантами после теракта в «Крокусе».