Москва и Киев ведут переговоры о прекращении ударов по энергообъектам

Россия и Украина ведут переговоры о безопасности энергообъектов обеих сторон. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

В качестве посредника в переговорах выступает Катар.

РФ и Украина еще в августе были близки к соглашению, но тогда переговоры не были доведены до конца из-за вторжения ВСУ на территорию Курской области.

«Идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо. Сейчас идут переговоры об энергетических объектах», — сообщил источник издания.

Однако бывший кремлевский чиновник заявил, что президент РФ Владимир Путин не пойдет на переговоры, пока ВС РФ не выбьют украинских военных из Курской области.

Ранее в Верховной Раде назвали две основы для переговоров с Россией.