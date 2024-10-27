В Верховной Раде назвали две основы для переговоров с Россией

Оппозиционный депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что переговоры с Россией нужно начать как можно скорее. Об это он написал в своем телеграм-канале.

По мнению политика, чем раньше начнутся переговоры, тем на более выгодных условиях будет заключен мирный договор.

Шевченко считает, что для заключения мирного договора важны две основы. Первая — это баланс интересов «у враждебных и воюющих» сторон. Депутат является противником одностороннего договора, когда на одну сторону возлагаются права, а на другую обязанности.

Вторая основа — это «субъективное восприятие лиц» в отношении друг друга. В данном случае речь идет не о доверии, а о «контакте» менталитетов, пояснил Шевченко.

Ранее сообщалось о том, что ультиматум Путина назван лучшим вариантом окончания конфликта для Украины.