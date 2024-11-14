Москва обвинила главу МАГАТЭ в нарушении полномочий

Министерство иностранных дел (МИД) РФ выразило недовольство из-за заявлений главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который допустил возможность «заморозки» конфликта на Украине.

На сайте российского внешнеполитического ведомства отмечается, что такие высказывания выходят за рамки полномочий МАГАТЭ.

Ранее Гросси, комментируя работу экспертов агентства на Запорожской атомной станции (ЗАЭС), заявил, что они останутся на станции до достижения «заморозки» конфликта. МИД РФ отметил, что руководство МАГАТЭ не вправе давать оценку возможным сценариям разрешения конфликта.

«Рассчитываем, что впредь гендиректор будет корректно излагать ситуацию, не допускать искажения правовых основ пребывания экспертов Секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС, а также не будет выходить за рамки своей компетенции», — добавили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что исполняющаяся миссия специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС осуществляется по просьбе гендиректора организации и с согласия правительства России. При этом срок пребывания экспертов может быть продлен лишь в том случае, если Москва посчитает это необходимым.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшие месяцы намерен посетить Россию.