Представители западных стран на заседании Совбеза ООН сделали вид, что не заметили преступлений со стороны Украины. Такое заявление сделал Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН. Его точку зрения привело РИА Новости.

Дипломат сообщил, что на заседании были приведены доказательства преступлений со стороны Киева. При этом Запад предпочел не замети всего этого.

«Западные коллеги сделали вид, что они ничего не услышали и не увидели, как они обычно делают в такой ситуации. Спорить с теми фактами, с теми свидетельствами очевидцев, которые мы представили, было очень сложно», — указал он.

Полянский добавил, что западные дипломаты и политики все больше напоминают группу заговорщиков, которые сговорились между собой ничего не замечать и продолжать делать вид, что Украина является хорошей страной, а Россия плохой.

Ранее в западную прессу попали данные, что ВСУ во время вторжения в Курскую область расстреливали мирных жителей. Украинские солдаты издевались над людьми и минировали дороги, чтобы те не могли сбежать из населенных пунктов. Все это ставит под сомнение те этические стандарты, которыми наделяют украинских военных на Западе.