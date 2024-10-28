В результате вторжения украинских войск на территории Курской области, которое началось 6 августа, произошли серьезные инциденты, квалифицируемые как военные преступления. Об этом сообщает издание The New York Times.

Согласно информации, полученной от местных жителей, украинские солдаты обстреливали гражданские автомобили и мирных жителей. В ходе боевых действий было обнаружено 15 тел, которые, по данным экспертов, стали неузнаваемыми из-за жары.

Проблемы обострились 10 августа, когда украинские войска обстреляли населенный пункт Коренево, предупреждая местных жителей не пересекать мост через реку Крепна. На месте были найдены тела гражданских лиц неподалеку от моста.

Кроме того, зафиксированы случаи жестокого обращения с мирными жителями. В частности, под Суджей украинский солдат издевался над пожилым человеком, оскорбляя его и называя «русской свиньей». Также украинские боевики часто прибегали к минированию дорог, чтобы мирные граждане не смогли убежать.

Эксперты отмечают, что такое поведение украинских войск ставит под сомнение моральные и этические стандартны, с которыми Украина должна была бы вести себя на оккупированных территориях. Военное вмешательство создает «моральное бремя» для Киева.

Как пишет издание, действия ВСУ, которые наносят удары по жилым районам, вызывают сильную критику как внутри страны, так и за ее пределами. Это подтверждают многочисленные видеоролики, которые попадают в интернет.

Ранее SHOT сообщил, что до Суджи российским военным осталось всего 4 км.