Москва отказалась приглашать на парад Победы послов и глав недружественных России стран

Россия не стала направлять приглашения на парад Победы 9 мая в Москву послам, а также всем официальным лицам недружественных российскому государству стран, проинформировала в беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В то же время, как подчеркнула дипломат, ограничения не относится к представителям всех ветеранских общественных организаций соответствующих стран.

В беседе с агентством Захарова напомнила, что недружественные Российской Федерации страны не приглашаются на парад Победы на Красную Площадь уже третий год подряд.

Ранее в МИД РФ ответили на отказ Великобритании присутствовать на инаугурации Путина.