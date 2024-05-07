В МИД РФ ответили на отказ Великобритании присутствовать на инаугурации Путина

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на отказ представителей Великобритании присутствовать на инаугурации Владимира Путина.

Торжественное мероприятие пройдет во вторник, 7 мая, в Кремле. Оно начнется в 12:00.

Накануне в МИДе Великобритании сообщили, что никто из представителей Соединенного Королевства на планирует посещать Москву в день инаугурации.

«Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены (на инаугурации Путина)», — сказала Захарова в эфире «Соловьев.LIVE».

Ожидаемая инаугурация станет пятой в политической карьере Владимира Путина. Последнее такое мероприятие проходило в 2018-м году и продлилось около часа.

Выборы президента РФ проходили в 2024-м году три дня — с 15 по 17 марта. Путин набрал 87,28% голосов, что является историческим рекордом.

Инаугурация представляет собой торжественную церемонию вступления в должность главы государства. Во время инаугурации новоизбранный или переизбранный представитель принимает присягу, обращается к народу с речью, вступает в свои полномочия. Инаугурация часто сопровождается парадами, торжественными мероприятиями и другими праздничными моментами.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз раскололся на две части в своей позиции по поводу инаугурации Путина.