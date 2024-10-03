Москва отклонила демарш Токио из-за «нарушения воздушного пространства»

Министерство иностранных дел РФ отклонило демарш Японии по якобы произошедшему инциденту с российским самолетом у границ Страны восходящего солнца. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Япония по дипломатическим каналам пыталась выразить России протест из-за того, что российский военный самолет якобы нарушил ее границы и был замечен у острова Хоккайдо. МИД РФ, в свою очередь, ответил, что не располагает никакой информацией, подтверждающей обоснованность заявлений японской стороны.

Захарова призвала Токио обсуждать такие вопросы по соответствующим компетентным каналам.

Ранее сообщалось о том, что МИД Беларуси выразил протест послу Японии из-за подозрений в шпионаже.