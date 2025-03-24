Москва поднимет вопрос о гибели российских журналистов на заседании СБ ООН

Представители российской дипломатии намерены поднять вопрос о пострадавших и погибших сотрудниках СМИ Российской Федерации в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины на ближайшем заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представительства России при Организации Объединённых Наций.

В понедельник в СМИ появилась информация о трагических событиях, связанных с гибелью сотрудников СМИ. Так, «Известия» сообщили о смерти своего журналиста Александра Федорчака, телеканал «Звезда» — о гибели оператора и водителя Андрея Панова и Александра Сиркели, а ТАСС — о ранении репортера Михаила Скуратова.

«Обязательно поднимем этот вопрос на ближайшем заседании по Украине», — подчеркнули в российском постпредстве.

Ранее сообщалось, что корреспондент ТАСС Скуратов получил осколочные ранения в Суджанском районе.