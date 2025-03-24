Стало известно о состоянии раненого в Судже корреспондента ТАСС
Корреспондент ТАСС Скуратов получил осколочные ранения в Суджанском районе
Фото: [Медиасток.рф]
Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил ранение во время нахождения в Суджанском районе Курской области, сообщает агентство.
Михаил Скуратов рассказал, что чувствует себя хорошо, ему оказали помощь. Сам он получил легкие осколочные ранения плеча и голени. Однако ситуация не плачевная: врачи делают свою работу.
«Но все в мягкие ткани, без повреждений костей, сухожилий и кровеносных сосудов крупных. Сейчас мне проводят ревизию ранения голени», — рассказал военкор.
Также он отметил, что пребывает в шоке от смерти коллеги из «Известий» Саши Федорчака. Он скончался 24 марта от удара вражеской артиллерии.
Михаил Скуратов работает в ТАСС с 2019 года. От агентства выезжал на задания в Нагорный Карабах, часто находится в зоне СВО и освещает события.
Ранее сообщалось, что сотрудник телеканала «Звезда» и водитель погибли в зоне СВО.