Стало известно о состоянии раненого в Судже корреспондента ТАСС

Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил ранение во время нахождения в Суджанском районе Курской области, сообщает агентство.

Михаил Скуратов рассказал, что чувствует себя хорошо, ему оказали помощь. Сам он получил легкие осколочные ранения плеча и голени. Однако ситуация не плачевная: врачи делают свою работу.

«Но все в мягкие ткани, без повреждений костей, сухожилий и кровеносных сосудов крупных. Сейчас мне проводят ревизию ранения голени», — рассказал военкор.

Также он отметил, что пребывает в шоке от смерти коллеги из «Известий» Саши Федорчака. Он скончался 24 марта от удара вражеской артиллерии.

Михаил Скуратов работает в ТАСС с 2019 года. От агентства выезжал на задания в Нагорный Карабах, часто находится в зоне СВО и освещает события.

Ранее сообщалось, что сотрудник телеканала «Звезда» и водитель погибли в зоне СВО.