Москва предлагает Киеву провести переговоры после 22 июня, заявил Небензя

Российская Федерация предлагает Украине организовать следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня, о чём сообщил Василий Небензя, постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций, в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, — это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня», — сказал Небензя,. его цитирует РИА Новости.

Напомним, по результатам последних переговоров в Стамбуле руководитель российской делегации Владимир Мединский рассказал о том, что стороны достигли соглашения о масштабном обмене военнопленными. В соответствии с договоренностями, тяжелораненые и больные будут обменяны по принципу «всех на всех». Также будет произведён обмен военнопленными в возрасте до 25 лет.

Также представители России и Украины вели переговоры о временном прекращении огня на некоторых участках, чтобы можно было безопасно забрать тела погибших с обеих сторон.

Ранее министр обороны Италии Крозетто пригрозил Украине прекратить помощь при перемирии с РФ.