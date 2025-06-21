Москва предлагает Киеву провести переговоры после 22 июня, заявил Небензя
Россия предложила Украине провести переговоры в Стамбуле после 22 июня
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Российская Федерация предлагает Украине организовать следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня, о чём сообщил Василий Небензя, постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций, в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
«Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, — это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня», — сказал Небензя,. его цитирует РИА Новости.
Напомним, по результатам последних переговоров в Стамбуле руководитель российской делегации Владимир Мединский рассказал о том, что стороны достигли соглашения о масштабном обмене военнопленными. В соответствии с договоренностями, тяжелораненые и больные будут обменяны по принципу «всех на всех». Также будет произведён обмен военнопленными в возрасте до 25 лет.
Также представители России и Украины вели переговоры о временном прекращении огня на некоторых участках, чтобы можно было безопасно забрать тела погибших с обеих сторон.
Ранее министр обороны Италии Крозетто пригрозил Украине прекратить помощь при перемирии с РФ.