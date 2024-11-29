Песков назвал условие для размещения миротворцев на Украине

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков допустил, что в украинском конфликте смогут использоваться миротворцы. Он также назвал необходимые для этого условия. Его точку зрения привел «Коммерсантъ».

Песков отметил, что использование миротворцев возможно, но для этого необходимо получить согласие от всех сторон конфликта. Их ввод не решит главного, то есть первоначальные причины, которые привели к боевым действиям.

«Для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблемы первопричин этого конфликта, и здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что Россия будет давать ответ на каждый удар по своей территории.

Ранее Песков назвал безответственными все предложения предоставить Украине ядерные вооружения. По его мнению, такое предлагают только те, кто заинтересован в крайней эскалации боевых действий. С подобными призывами выступают представители «крайне радикального фланга».