Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости предупредил Японию о возможных последствиях поддержки Украины.

На прошлой неделе Российская Федерация выразила свое недовольство в связи с планами Японии провести учения, в которых будут задействованы противокорабельные комплексы, вблизи российских границ. Министерство иностранных дел России акцентировало внимание на недопустимости подобных действий в непосредственной близости от территории страны.

Ноздрев подчеркнул, что правительство Токио оказывает поддержку Киеву, предоставляя вооружение, обучая военнослужащих и делясь разведывательной информацией. По мнению посла России, подобные действия негативно сказываются на отношениях между нашими государствами.

«Публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что Япония впервые предоставит ГУР Минобороны Украины снимки со спутников.