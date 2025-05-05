Москва пригрозила Токио долгосрочными последствиями за участие в авантюрах Киева
Посол РФ Ноздрев: участие Японии «в авантюрах Киева» будет иметь последствия
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Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости предупредил Японию о возможных последствиях поддержки Украины.
На прошлой неделе Российская Федерация выразила свое недовольство в связи с планами Японии провести учения, в которых будут задействованы противокорабельные комплексы, вблизи российских границ. Министерство иностранных дел России акцентировало внимание на недопустимости подобных действий в непосредственной близости от территории страны.
Ноздрев подчеркнул, что правительство Токио оказывает поддержку Киеву, предоставляя вооружение, обучая военнослужащих и делясь разведывательной информацией. По мнению посла России, подобные действия негативно сказываются на отношениях между нашими государствами.
«Публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия», — подчеркнул дипломат.
Ранее сообщалось, что Япония впервые предоставит ГУР Минобороны Украины снимки со спутников.