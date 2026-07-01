Военный аналитик Дмитрий Таран в беседе с Pravda.Ru заявил, что Россия оказалась перед лицом не просто локального конфликта, а полномасштабной промышленной подготовки Запада к войне на истощение. По его словам, Великобритания, Франция и Германия уже запустили механизм перевода своих экономик на военные рельсы, используя Украину в качестве живого полигона для обкатки новейших систем на основе искусственного интеллекта и роевых беспилотников. Официальные заявления Марии Захаровой о планах НАТО наносить удары по российским авиабазам он рассматривает как косвенное подтверждение того, что европейцы больше не скрывают своих намерений — им нужно время, чтобы довести до ума технологии, и этот разрыв он оценивает всего в полтора года.

Суть происходящего, по мнению эксперта, гораздо глубже обычных поставок вооружений. Германия уже начала бесшумную революцию: заводы BMW и Mercedes, известные всему миру своими автомобилями, перепрофилируются под узлы для дронов и ракетных систем, а французский ВПК наращивает мощности в ускоренном темпе. Таран подчеркивает, что Киев в этой схеме — лишь расходный материал и медийная ширма, потому что реальные решения о дальности ударов и выборе целей принимаются в Лондоне и Берлине. Украинские заявления о планах бить вглубь российской территории он называет попыткой отвлечь внимание от провалов на фронте, тогда как ключевая угроза формируется именно в европейских цехах, где прямо сейчас куется оружие нового поколения.

Наблюдая за этими приготовлениями, Москва вынуждена действовать на опережение. В ответ на грядущую угрозу массированных налетов российские оборонные предприятия форсируют внедрение алгоритмов автоматизированного управления защитой неба, которые должны научиться эффективно гасить волны роевых атак. Таран прогнозирует, что попытки таких масштабных атак возможны уже в горизонте шести-двенадцати месяцев, однако он обращает внимание на слабое место западной стратегии: практика показывает, что даже современные ракеты НАТО дают сбои, а недавние инциденты с попытками ударов по российским полигонам доказали, что хваленая точность западных систем не всегда соответствует заявленным характеристикам.

Эксперт уточнил, что отдельный интерес представляет позиция Вашингтона: Дональд Трамп сохраняет прагматичное равнодушие, формально поддерживая европейских союзников, но оставляя за собой право развернуть курс в любой момент, особенно если российские войска продолжат демонстрировать военный успех. Тем не менее Москва не делает ставку на американские колебания — параллельно разрабатываются как зеркальные меры по усилению ПВО, так и асимметричные ответы, способные охладить пыл европейских промышленников. В итоге мы видим классическую картину подготовки к большой войне, где европейские заводы превращаются в законные цели для ответных ударов, и чем быстрее Запад осознает этот риск, тем меньше шансов, что его военная машина действительно заработает на полную мощность против России.

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