Москва выразила протест Хельсинки против ареста российской недвижимости

Российское посольство надеется, что финская Служба судебных приставов пересмотрит свое решение об аресте объектов недвижимости в стране. В связи с этим дипломаты направили ноту протеста в министерство иностранных дел Финляндии, о чем сообщил ТАСС.

«Посольство продолжает работу по прояснению ситуации вокруг ареста российской недвижимости в Финляндии. 29 октября от финской Службы судебных приставов получен список более чем из 40 объектов, в отношении которых службой приняты ограничительные меры. Вся упомянутая недвижимость находится в собственности Российской Федерации», — проинформировали дипломаты.

Половина из перечисленных объектов, среди которых загородные дома и квартиры, в которых проживают дипломаты, относится к дипломатическому имуществу, используемому для служебных и представительских нужд.

Эти объекты имеют соответствующий иммунитет согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях и финскому законодательству.

Посольство направило в МИД Финляндии ноту с решительным протестом против действий республики, которые грубо нарушают нормы международного права.

Варианты ответных мер со стороны России будут рассматриваться в зависимости от реакции финских властей на обращение.

Ранее в Финляндии арестовали 5 российских объектов недвижимости, включая офисное здание в Лауттасаари, жилой дом в Хельсинки и 3 объекта на Аландских островах. Также арестован участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки.