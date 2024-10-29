В Финляндии арестовали 5 российских объектов недвижимости

В стране начали конфискацию российских государственных активов. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на местное издание.

Финляндия приступила к конфискации российских государственных активов. В результате было арестовано 5 объектов недвижимости, включая офисное здание в Лауттасаари, жилой дом в Хельсинки и 3 объекта на Аландских островах. Также арестован участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, о чем стало известно в понедельник, 28 октября.

Принятые меры касаются иска украинского предприятия «Нафтогаз», который направлен на принудительное взыскание с Российской Федерации суммы в $5 млрд за утраченные активы в Крыму.

В начале месяца финнов призвали повреждать машины дипломатов из России. В своем видеоролике сотрудник Внешнеполитического института Финляндии подчеркнул, что владельцы этих авто являются «сторонниками военных преступлений». В посольстве РФ заявили, что данная публикация с раздуванием русофобии перешла все границы.

Ранее Финляндия полностью прекратила работу двух КПП на границе с Россией.