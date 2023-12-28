Москвичей и гостей столицы ожидают морозы до -20 градусов в новогоднюю ночь

Москвичам и гостям столицы пообещали морозы до -20 градусов в новогоднюю ночь. Прогноз сделал Гидрометцентр России .

По данным ведомства, значительное снижение температуры не только в московском регионе, но и в других субъектах РФ, связано с вторжением воздушной массы из Арктики.

«Ночью 1 января температура составит от минус 23 до минус 16 градусов, в Костромской области – до минус 28 градусов», – говорится в сообщении.

31 декабря, отмечается в публикации, в Московской области температура понизится до минус 15 – минус 8 градусов. Такие же прогнозы сделаны в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Смоленской, Калужской, Рязанской и Владимирской областях.

Ранее мы сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал бесплатные парковки в новогоднюю ночь. По его словам, в обычном режиме будут работать те парковки, где установлен шлагбаум.

Традиционно в России празднование Нового года начинается вечером 31 декабря.