Мособлдума назначила дату проведения выборов губернатора Подмосковья в 2023 году

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 10 сентября. Такое решение приняли депутаты Мособлдумы в ходе внеочередного заседания в четверг.

Как отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, слова которого приводит РИАМО, теперь избирательная кампания в Московской области входит в активную фазу.

Выдвижение кандидатов на пост губернатора начнется после официального опубликования решения о назначении выборов, уточнил спикер Мособлдумы.

Накануне в Подмосковье утвердили проведение дистанционного электронного голосования. Такое решение было принято на заседании Центризбиркома.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава ЦИК Элла Памфилова приняли участие в Форуме организаторов выборов и референдумов. Мероприятие прошло в Красногорске.