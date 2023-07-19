Мособлдума согласовала кандидатуру Гержика на должность зампреда правительства Подмосковья

Депутаты Московской областной думы на заседании в среду согласовали кандидатуру Алексея Гержика на должность заместителя председателя правительства — министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Как отметил на заседании спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, слова которого приводит РИАМО, благодаря опыту Алексей Гержика все крупные транспортные проекты Подмосковья будут реализованы на высоком уровне и сданы в срок.

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что уверен в компетентности главы регионального Минтранса. Игорь Брынцалов также выразил надежду, что под руководством Алексея Гержика транспортная сфера Московской области получит новый импульс к развитию.

Напомним, кандидатуру Гержика на пост зампреда областного правительства в ранге министра внес губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.