Московская областная дума согласовала назначение Евгения Хромушина на должность вице-губернатора — министра энергетики Подмосковья. Об этом сообщает РИАМО .

Такое решение было принято на внеочередном заседании регионального парламента. Как подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, Евгений Хромушин имеет огромный опыт работы на руководящих должностях, он зарекомендовал себя как профессионал.

По словам председателя Мособлдумы, в настоящее время важно сконцентрировать общие усилия, чтобы в будущем защитить жителей региона от аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, с инициативой назначить Евгения Хромушина на должность главы Минэнерго Московской области ранее выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркивал, что перестановка кадров связана с предстоящей модернизацией в сфере энергетики.