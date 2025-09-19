Мост Дружбы между Россией и Эстонией останется закрытым до конца СВО

Власти Эстонии приняли решение не открывать автомобильное движение по мосту Дружбы через реку Нарва на границе с Россией. Об этом заявил руководитель пограничной службы страны Вейко Коммусаар, передает портал ERR.

По его словам, мост останется закрытым до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.

Путепровод между эстонской Нарвой и российским Ивангородом был закрыт для автотранспорта в феврале 2024 года.

Изначально закрытие связывали с реконструкционными работами на российской стороне, однако теперь эстонские власти указывают на политические мотивы как на основную причину закрытия этого пути.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии одобрило запрет на покупку российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках санкций против Москвы. Он вступит в силу с 1 января 2026 года.