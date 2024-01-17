Политолог Золотарев пообещал Украине скорый развал тыла в виде коллективного Запада

Украинскому правительству скоро придется согласиться на заключение мира, пусть даже и невыгодного для него. Это произойдет по причине развала тыла, в качестве которого выступают западные страны. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев, интервью с ним выпустил интернет-канал Politeka.

Он напомнил, что для успешных действий армии надо иметь очень крепкий тыл. В то же время западные страны дают понять, что не намерены в прежней степени поддерживать ВСУ, они устали от украинского конфликта.

«Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 24 году просаживается, и очень заметно», - указал эксперт.

Золотарев добавил, что глобальный Юг вообще не поддерживает Киев, а прежние союзники занимаются собственными проблемами. В итоге Украине не остается ничего другого, как заключить мир, пусть даже и неудобный для нее.

Ранее участники Всемирного экономического форума в Давосе так и не сумели найти единую точку зрения по вопросу «формулы мира» Зеленского. Самым большим достижением украинского правительства на мероприятии стало большое общее фото всех участников.