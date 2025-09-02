Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала резкий ответ на заявление президента Финляндии Александра Стубба о «победе» его страны над СССР в 1944 году. В своем телеграм-канале дипломат напомнила о реальных исторических фактах.

Так, Захарова написала, что реальным итогом военного противостояния стало Московское перемирие 1944 года и Парижский мирный договор 1947 года, закрепивший положения о демилитаризации и репарациях. Захарова предложила финскому лидеру детально изучить исторические документы, касающиеся участия Финляндии во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. В частности, она упомянула о роли финских войск в блокаде Ленинграда и других эпизодах, которые в современной международной правовой системе квалифицируются как соучастие в геноциде и преступлениях против человечности.

Ироничное предложение «можем повторить» стало отсылкой к необходимости трезвой оценки исторических фактов. Захарова отметила, что современная Европа, забывая уроки прошлого, рискует повторить ошибки, которые уже привели к масштабной трагедии в XX веке.

Дипломат также предложила Стуббу экспортировать свой алгоритм «победы» союзникам по НАТО в Брюсселе как модель сохранения суверенитета Украины.

Ранее сообщалось, что Захарову рассмешило решение Литвы восстановить болота у границы с Белоруссией.