«Может подорвать переговоры»: политолог раскрыл, кому был выгоден теракт в Иерусалиме, и чем он обернется

Двое мужчин расстреляли людей, стоявших на остановке на въезде в Иерусалим. Их ликвидировали, но мирных жителей уже не спасти. Число жертв теракта возросло до трех, сообщают СМИ. Выясним, как это повлияет на ситуацию в секторе Газа.

Член Экспертного клуба «Дигория» и Общественной палаты Ленинского городского округа Кирилл Котов находит происшествие странным. Он считает, что в последние дни стороны конфликта усердно пытаются договориться о перемирии и деэскалации. Обе стороны серьезно настроены в этом вопросе.

«Этот инцидент полностью выбивается из канвы переговорного процесса и не соответствует интересам сторон. Скорее всего, нападение организовала инициативная группа без предварительного согласования с руководством ХАМАС. Обвинение группировки без расследования со стороны израильских чиновников может подорвать переговоры», — уверен Котов.

Как объяснил эксперт, переговоры двух сторон невыгодны некоторым заинтересованным людям. Это те, кто продает оружие или занимается черным трафиком и вывозит за деньги людей из Газы. Среди них и некоторые западные политики, кому выгодна эскалация, добавил собеседник. Именно они будут мешать перемирию.

«Пока вопрос освобождения заложников стоит в повестке, израильские власти, скорее всего, не пойдут на эскалацию. Чего нельзя сказать об отдельных военных командирах, которые могут развязать руки своим подчиненным», — подчеркнул политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее в ХАМАС назвали условия для освобождения мужчин-заложников.