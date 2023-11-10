«Можно расселить по пустующим гостиницам»: политолог предложил эвакуировать палестинских детей в Турцию

Иностранцев эвакуируют из сектора Газа. Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на информацию списка Управления погранпереходов анклава.

Как рассказал политолог Алексей Ванифатов, в переговорах о покидании сектора Газа рядом граждан принимало участие много стран.

«Можно сказать, что удалось добиться соглашения, которое спасет жизни хотя бы этой маленькой части жителей анклава. Примерно семи тысячам человек будет разрешено выехать из сектора Газа через пропускной пункт «Рафах». Это иностранцы и жители с двойным гражданством», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, один из этапов этой договоренности — эвакуация 594 человек, которая произойдет сегодня. В числе счастливчиков будут 85 граждан России. Два самолета Ил-76 уже находятся в Каире и ожидают посадки эвакуированных.

«В основном это женщины и их дети. В российских вузах учились и сейчас учатся немалое количество палестинцев. За время учебы они успевают жениться на российских девушках и завести детей, а после учебы интернациональная семья переезжает на Родину к мужу. Так многие и жили до этой страшной трагедии, но Россия не забывает своих граждан и готова им помогать всегда», — пояснил политолог.

Собеседник добавил,что эвакуация семи тысяч человек из 2,5 млн граждан, проживающих в секторе Газа, очень маленькая цифра. Странам, участвующим в переговорах, стоит рассмотреть различные варианты эвакуации и других людей.

«Например, это может быть временная эвакуация детей в страны, которые поддерживают Палестину. Сейчас в той же Турции несезон, и этих детей можно расселить по пустующим гостиницам, тем более такая практика там была после февральского землетрясения», — добавил Ванифатов.

Ранее стало известно, что затяжная операция в Газе грозит изоляцией Израиля и США.