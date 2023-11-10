New York Times: затяжная операция в Газе грозит изоляцией Израиля и США

В администрации Джо Байдена опасаются, что длительная военная операция в секторе Газа чревата тяжелыми последствиями для Израиля и его главного союзника США, пишет New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома.

«У израильских военных есть ограниченное время для проведения своих операций в Газе, прежде чем арабы в регионе придут в ярость, а США и другие страны испытают разочарование в связи со стремительно растущим числом жертв среди мирного населения», – говорится в публикации.

Израиль и США могут оказаться в изоляции, поскольку все больше стран высказываются в поддержку палестинцев и возмущены огромными жертвами среди мирного населения.

Официальные лица в Вашингтоне недовольны тем, что Израиль слишком быстро начал наземную операцию, не успев как следует подготовиться и минимизировать риски для гражданских.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.