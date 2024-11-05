Польша оказалась в сложной и опасной ситуации после того, как выбрала сторону Украины в конфликте с Россией. Таким мнением в статье для Myśl Polska поделился польский обозреватель Лукаш Ястржембский.

Он отметил, что «ссора» с РФ может привести к серьезным для республики последствиям. Журналист уверен, что Украина может потерпеть поражение в текущем конфликте. По словам Ястржембского, после такого исхода Запад, в том числе США, будет стремиться восстановить отношения с Россией, в то время как Польша окажется у «разбитого корыта», потеряв свои стратегические позиции и влияние.

«Возможные мирные переговоры таят для нас угрозу. Наша страна сильно поссорилась с Российской Федерацией и крепко связала себя — в интересах крупных корпораций и политического класса Соединенных Штатов — с не особо дружественной на данный момент Украиной», — пишет Ястржембский.

В ответ на нарастающие угрозы премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о начале фортификационных работ на границе с РФ. В то же время российская сторона выразила озабоченность в связи с беспрецедентной активностью НАТО на западных границах. В Москве отметили, что рассматривают такие шаги как наращивание военной силы.

В Министерстве иностранных дел РФ ранее сообщили, что Россия готова к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, призывая Запад отказаться от милитаризации континента.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти поставили безопасность своих граждан выше нужд Украины.