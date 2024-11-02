Польские власти поставили безопасность своих граждан выше нужд Украины

Варшава должна в первую очередь думать о безопасности своих граждан, и только после этого о нуждах украинцев. Такую точку зрения высказал Радослав Сикорский, польский министр иностранных дел. Он написал об этом в соцсети Х.

Глава МИД Польши ответил на упреки украинского правительства о недостаточной помощи. Он напомнил, что поляки передали ВСУ больше танков, чем Соединенные Штаты, Германия, Великобритания и Франция вместе взятые. Он добавил, что Варшава стремится поддержать своих друзей и союзников.

«Наши партнеры должны понять, что наша безопасность, безопасность полек и поляков, для нас важнее всего», — указал он.

До этого сообщалось, что Сикорский предложил Украине приобретать боевую авиацию у Польши в кредит, вместо того, чтобы просить ее отдать даром. Он высказал мнение, что Киев может расплатиться за военную технику по результатам восстановления своей экономики.