Mtavari: Грузия готовится восстановить дипломатические отношения с РФ

Грузинское руководство ведет подготовку к восстановлению дипломатических взаимоотношений с российской стороной, прерванных после военного конфликта в Южной Осетии. Соответствующее заявление сделал телевизионный канал «Мтавари» со ссылкой на источник в МИД республики.

Сообщается, что в данный момент ведомство набирает персонал для работы в диппредставительстве страны в российской столице. В то же время, собеседники канала «близкие к Кремлю» сообщили, что правящая партия Грузии отрицает свои намерения восстановить дипломатическое взаимодействие с российскими коллегами.

Накануне американский Белый дом сообщил о скором объявлении новых санкций в отношении России.